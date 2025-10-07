Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Vorschlagswahl zum stellvertretenden Kreisbrandmeister - Hendrik Behrends eindrucksvoll wiedergewählt

Bild-Infos

Download

Landkreis Oldenburg (ots)

Ganderkesee. Nach sechs Jahren im Amt endet für Hendrik Behrends aus Großenkneten turnusmäßig die Zeit als stellvertretender Kreisbrandmeister des Landkreises Oldenburg zum Ende des Jahres. Aus diesem Anlass trafen sich am Montagabend, den 7. Oktober, die Gemeinde- und Ortsbrandmeister des Landkreises in den Räumlichkeiten der Kreisfeuerwehr in Ganderkesee zur Vorschlagswahl für den Posten.

Um 19:30 Uhr eröffnete Karsten Bilger vom Amt für Brand- und Katastrophenschutz die Versammlung und begrüßte neben den wahlberechtigten Führungskräften auch Kreisrätin Nicole Oberstedt, Regierungsbrandmeister Udo Schwarz, Kreisbrandmeister Frank Hattendorf sowie dessen Stellvertreter Stephan Hartmann und Hendrik Behrends.

Zur Wahl stand allein Hendrik Behrends, der bereits im Vorfeld erklärt hatte, im Falle seiner Wiederwahl das Amt erneut antreten zu wollen. Von den 34 stimmberechtigten Anwesenden hätte bereits eine einfache Mehrheit von 18 Stimmen ausgereicht - das Ergebnis fiel jedoch deutlich aus: 33 Stimmen entfielen auf Behrends, was einer Zustimmung von 97 Prozent entspricht.

Sichtlich erfreut bedankte sich Behrends für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und hob die gute Zusammenarbeit der vergangenen Jahre hervor: "Danke an Stephan und Frank - wir haben ein echt cooles Verhältnis. Auf weiterhin gute Zusammenarbeit."

Regierungsbrandmeister Udo Schwarz lobte im Anschluss das disziplinierte Wahlverhalten aller Anwesenden und bedankte sich ebenfalls für die konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit auf allen Ebenen.

Nun steht noch die Annahme der Vorschlagswahl durch den Kreistag aus, bevor Hendrik Behrends seine Arbeit als stellvertretender Kreisbrandmeister fortsetzen kann.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell