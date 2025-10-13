Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Kriminalpolizei berät vor Ort - Polizei-Mobil in Bornheim

Bonn (ots)

Am kommenden Donnerstag, den 16. Oktober 2025, lädt die Bonner Polizei zu einer Beratung vor Ort in Bornheim ein. Das Polizei-Mobil steht am "BAUHAUS" in Bornheim von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr und bietet die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Themen wie z.B. Einbruchsschutz zu informieren. Die Beraterinnen und Berater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz stehen gerne für Fragen und Tipps zur Verfügung. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich direkt vor Ort individuell beraten zu lassen.

