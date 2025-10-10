PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter öffnete Pakete - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 15 der Bonner Polizei sucht auf richterlichen Beschluss nach einem bislang unbekannten Mann, der am 08.01.2025 Pakete im Eingangsbereich eines Studentenwohnheims in Bonn-Beuel geöffnet und den Inhalt entwendet haben soll. Der Tatverdächtige wurde von der Überwachungsanlage des Wohnheims videografiert. Die Fotos sind unter https://polizei.nrw/fahndung/182842 im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk15.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

