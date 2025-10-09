PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Friesdorf: Kollision zwischen Pkw und Fahrrad - Polizei sucht bislang unbekannte Radfahrerin

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner sucht nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Montag (06.10.2025) in Bonn-Friesdorf eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin.

Zur Unfallzeit gegen 18:25 Uhr befuhr ein 20-jähriger Autofahrer die die Martin-Luther-Allee in Fahrtrichtung Godesberger Straße. An der Kreuzung beabsichtige er nach rechts in die Hochkreuzallee abzubiegen. Dabei stieß er mit der Fahrradfahrerin zusammen, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Der Autofahrer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, meldete den Verkehrsunfall aber später bei der Polizei. Die Radfahrerin, die gegenüber einem Zeugen angegeben hatte, dass es ihr gut gehe, ist bislang unbekannt.

Die Polizei bittet die Frau, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

