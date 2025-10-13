PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Mehlem: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bonn-Mehlem am späten Sonntagabend (12.10.2025) wurde ein 74-jähriger Autofahrer schwer verletzt.

Zum Unfallzeitpunkt, gegen 23:50 Uhr, war der Mann mit seinem PKW auf der Mainzer Straße (Bundesstraße 9) in Fahrtrichtung Bonn-Innenstadt unterwegs. In Höhe der Zufahrt zu einer Tankstelle kam der 74-Jährige mit seinem Fahrzeug aus noch nicht abschließend geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort geriet er auf den begrünten Mittelstreifen und prallte gegen einen Straßenbaum.

Der bei der Kollision schwer verletzte 74-Jährige wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein beschädigtes Auto wurde mit einem Abschleppwagen abtransportiert. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung wurde die Mainzer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt bis 02:00 Uhr gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 2 übernahm die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache.

