Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Unbekannter öffnete Pakete - Tatverdächtiger identifiziert

Bonn (ots)

Heute Mittag (10.10.2025) haben wir in unserer Pressemitteilung von 12:39 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6135246) auf richterlichen Beschluss mit Fotos nach einem unbekannten Mann gesucht. Dieser soll am 08.01.2025 Pakete im Eingangsbereich eines Studentenwohnheims in Bonn-Beuel geöffnet und den Inhalt entwendet haben.

Der Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich identifiziert. Es handelt sich um einen 32-jährigen Mann aus der Region. Die Ermittlungen gegen ihn dauern derzeit an. Die weitere Veröffentlichung der Fotos des Mannes in den Medien ist damit hinfällig geworden.

