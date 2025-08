Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Alleinunfall mit leicht verletzter Person

Dellfeld (ots)

Am Montag, 04.08.2025, gegen 16.50 Uhr befuhr der 27-jährige Fahrer eines Skoda Octavia in Falkenbusch die Zweibrücker Straße in Richtung Landesstraße 471. Ca. 200 Meter vor der Einmündung zur Landesstraße 471, vermutlich aufgrund eines Schwächeanfalls fuhr er auf einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW Seat Leon auf. Durch den Aufprall geriet der Octavia ins Schleudern, drehte sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer des Octavia konnte sich hiernach selbständig und leicht verletzt aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000.- Euro. Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. /pizw

