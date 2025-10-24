PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat von Wand entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft entwendete im Zeitraum von Montagmorgen bis Mittwochmittag einen Zigarettenautomaten, welcher an einer Wand in der Straße Wiesenplätz befestigt war. Hierzu montierte die Täterschaft den Automaten von der Wand ab und transportierten diesen mit einem unbekannten Fluchtfahrzeug ab. Der Sachschaden beläuft sich auf fast 5.000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

