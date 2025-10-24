Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Heuballen abgebrannt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr musste die Feuerwehr einen brennenden Strohballen in der Nähe des Airfields Heidelberg löschen, welcher ersten Ermittlungen zufolge vorsätzlich entzündet wurde. Unweit des Brandortes fanden die Ermittler einen weiteren Heuballen auf, bei welchem offensichtlich die Schnur geöffnet wurde, welche zum Zusammenhalt des Ballens diente. Aufgrund der Gesamtumstände hat die weiteren Ermittlungen der Brandsachbearbeiter des Polizeireviers Heidelberg-Süd übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.

