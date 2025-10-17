PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Per Haftbefehl Gesuchter zusätzlich unter Schleusungsverdacht

Kehl (ots)

Am Donnerstagabend nahm die Bundespolizei einen 37-Jährigen fest. Der georgische Staatsangehörige wurde im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle am Grenzübergang Kehl-Europabrücke überprüft. Er befand sich in Begleitung seiner georgischen Lebensgefährtin und ihres Sohnes. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er mit einem Haftbefehl wegen besonders schweren Falls des Diebstahls mit einer Ersatzfreiheitsstrafe von 130 Tagen gesucht wurde. Zudem wurde bei der Kontrolle festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Weder der 37-Jährige noch seine Begleitpersonen verfügten über die erforderlichen Dokumente für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland. Da der 37-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen des Versuchs des Einschleusens von Ausländern, des Versuchs der unerlaubten Einreise und des Führens eines Fahrzeugs unter berauschenden Mitteln. Seine Begleiterin und deren Sohn wurden an die zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet.

