Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau / Mengen

Drei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer gestoppt

Gleich drei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer wurden am Dienstagabend in Mengen und Bad Saulgau bei Verkehrskontrollen gestoppt. Zunächst hatten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau gegen 19 Uhr in der Liebfrauenstraße Alkoholgeruch beim Fahrer eines VW festgestellt und mit ihm einen Alkoholvortest durchgeführt. Der Mann pustete über 1,1 Promille und musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Kurz nach 20 Uhr stoppte eine weitere Streife in der Werderstraße den Fahrer eines E-Scooters und unterzogen diesen einer Kontrolle. Auch er nutze das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss und pustete über 0,5 Promille. Der E-Scooter-Fahrer musste in der Folge auf dem örtlichen Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durchführen. Über zwei Promille pustete später der Fahrer eines Skoda in der Breslauer Straße in Mengen. Auch er geriet in eine Polizeikontrolle und sieht sich nun einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegenüber. Sein Führerschein wurde ebenso wie beim VW-Fahrer sichergestellt.

Bad Saulgau

E-Bike während Einkauf gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

In einem Zeitraum von rund zehn Minuten haben Unbekannte am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Platzstraße ein abgeschlossenes Pedelec entwendet und abtransportiert. Um 16.30 Uhr hatte ein 54-Jähriger sein Pedelec des Herstellers Conway vor der Filiale abgestellt und verschlossen. Als er nach seinem Einkauf kurz darauf zurückkehrte, war sein Rad im Wert von über 2.000 Euro weg. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen der Tat und bittet Personen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz des Lebensmitteldiscounters gemacht haben, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Überholmanöver geht schief - Unfall

Strafrechtliche Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs führt der Polizeiposten Pfullendorf gegen einen 19-Jährigen, der am Dienstagnachmittag auf der L 194 zwischen Ostrach und Pfullendorf einen Verkehrsunfall verursacht hat. Aus Richtung Ostrach kommend überholte der 19-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Audi an der Einmündung nach Waldbeuren über die Abbiegespur hinweg und übersah dabei einen entgegenkommenden Mercedes-Sprinter. Der 19-Jährige prallte mit seinem Wagen frontal in den Sprinter, wobei der Unfall glücklicherweise noch vergleichsweise glimpflich ausging. Der 19-Jährige zog sich leichtere Verletzungen zu, der 25 Jahre alte Fahrer des Sprinters blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden infolge der Kollision erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 50.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell