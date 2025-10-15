PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Kollision mit drei Fahrzeugen verursacht enormen Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Person kam es am Dienstagabend, gegen 19:20 Uhr, auf der L286 zwischen Hoßkirch und Ostrach. Der 64-jährige Lenker eines VW Passat befuhr die L286 von Ostrach in Richtung Hoßkirch, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 28-jährigen Lenker eines Mercedes Sprinter und einem 21-jährigen Lenker eines BMW. Die Fahrzeuglenker zogen sich hierbei alle leichte Verletzungen zu und wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 110.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die L286 für ca. 4 Stunden gesperrt.

