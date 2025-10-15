PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Kollision mit drei Fahrzeugen verursacht enormen Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Person kam es am Dienstagabend, gegen 19:20 Uhr, auf der L286 zwischen Hoßkirch und Ostrach. Der 64-jährige Lenker eines VW Passat befuhr die L286 von Ostrach in Richtung Hoßkirch, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 28-jährigen Lenker eines Mercedes Sprinter und einem 21-jährigen Lenker eines BMW. Die Fahrzeuglenker zogen sich hierbei alle leichte Verletzungen zu und wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 110.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die L286 für ca. 4 Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Marius Deutelmoser
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 14:27

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Streit endet mit Faustschlag Ein Streit an der Tiefgaragenausfahrt auf den Marienplatz hat am Montag um die Mittagszeit handgreiflich geendet. Kurz vor 12 Uhr war ein 66 Jahre alter Autofahrer im Begriff, aus der Tiefgarageneinfahrt auszufahren, als es zum Streit mit dem Hinterherfahrenden in einem Seat kam. Dem ging das Prozedere des Fahrers vor ihm offenbar zu lange. Der Streit ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Kind bei Unfall verletzt - Polizei bittet um Hinweise zu Unfallbeteiligtem Nach einem Zusammenstoß eines unbekannten E-Scooter-Fahrers mit einem Mädchen, das am Sonntagnachmittag auf einem Tretroller in der Hauptstraße im Bereich des Kirchwegs unterwegs war, bittet die Polizei um Hinweise auf den unfallbeteiligten Scooter-Fahrer. Der noch unbekannte Jugendliche war von einem ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Gammertingen Fenster an Jugendhaus eingeworfen Mit einem faustgroßen Stein haben Unbekannte zwischen Sonntagmittag und Montagmittag ein Fenster am Jugendhaus in der Steinbeisstraße eingeworfen. In das Gebäude begaben sich die Randalierer offensichtlich nicht, zurück ließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt nun wegen der mutwilligen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren