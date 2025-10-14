Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Kind bei Unfall verletzt - Polizei bittet um Hinweise zu Unfallbeteiligtem

Nach einem Zusammenstoß eines unbekannten E-Scooter-Fahrers mit einem Mädchen, das am Sonntagnachmittag auf einem Tretroller in der Hauptstraße im Bereich des Kirchwegs unterwegs war, bittet die Polizei um Hinweise auf den unfallbeteiligten Scooter-Fahrer. Der noch unbekannte Jugendliche war von einem Privatweg kommend unterwegs und fuhr mit seinem E-Scooter-Fahrer nach rechts auf den Gehweg ein. Dort kollidierte er mit dem Mädchen, die in Richtung Lottenweiler fuhr. Sie stürzte zu Boden und gab im Gespräch an, dass sie unverletzt sei, woraufhin beide weiterfuhren. Im Nachgang klagte das Kind über Schmerzen und musste sich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum beteiligten Scooter-Fahrer geben können, der schwarze Kleidung und eine schwarze Mütze trug, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Aus Frust Scheiben beschmiert

Mit einer Anzeige muss ein Senior rechnen, der im Verdacht steht, am Montagnachmittag mehrere Scheiben einer Bar in der Kleinebergstraße beschmiert zu haben. Offenbar vom nächtlichen Lärm gestört soll er zu einem Stift gegriffen haben. Die Videoüberwachungsanlage führte die Beamten auf die Spur des Seniors, der sich wegen der Sachbeschädigung nun strafrechtlich verantworten muss.

Uhldingen-Mühlhofen

Radfahrer von Bauzaun getroffen

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 12.30 Uhr in der Unteruhldinger Straße ereignet. Ein 46 Jahre alter Radfahrer war in Richtung Meersburg unterwegs, als ein offensichtlich unzureichend gesicherter Bauzaun umstürzte. Der Zaun fiel auf den Radler, der sich beim folgenden Sturz leicht verletzte. Nun ermittelt die Polizei wegen der Umstände, die zum Unfall geführt haben.

Bermatingen

Sattelauflieger beschädigt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen einen in der Salemer Straße abgestellten Sattelauflieger erheblich beschädigt und danach das Weite gesucht. Mutmaßlich beim Vorbeifahren kollidierte ein größeres Fahrzeug mit dem abgestellten Auflieger, riss dabei die Plane auf und beschädigte mehrere Stützstreben. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Hinweise zum unbekannten Verursacher nimmt der Polizeiposten Markdorf unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

