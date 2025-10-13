Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hohentengen

Unbekannte wollen in Haus einbrechen

Hebelspuren haben Unbekannte bei einem Einbruchsversuch am vergangenen Wochenende an der Eingangstüre eines Wohnhauses im Ortsteil Bremen hinterlassen. Die Täter hatten offenbar versucht, sich Zutritt zu dem Haus zu verschaffen, scheiterten jedoch mit ihrem Vorhaben. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchs aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die am vergangenen Wochenende im Bereich des Ortsteils verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Unter Drogeneinfluss zum Polizeirevier gefahren

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ist am Sonntagmorgen ein 33-Jähriger auf das Polizeirevier Bad Saulgau gefahren, um sich dort einen Rat in privaten Streitigkeiten einzuholen. Nicht beachtet hat der Mann bei seinem Vorhaben jedoch, dass er angesichts des Drogenkonsums nicht mit seinem Auto hätte fahren dürfen, was nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen nach sich zieht. Der 33-Jährige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell