Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Radfahrer bei Abbiegeunfall verletzt

Tettnang (ots)

Am Samstag, gegen 15:24 Uhr, kam es in der Kirchstraße in Tettnang zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich, als ein 48-jähriger Pkw-Fahrer eines Fiat Panda, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte, ohne den neben ihm fahrenden 68-jährigen Radfahrer zu bemerken. Laut der Polizei in Friedrichshafen befuhr der Radfahrer die Fahrbahn in gleicher Fahrtrichtung wie der Fiat Panda und wurde vom Abbiegevorgang des Pkw-Fahrers überrascht. Der Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad war die Folge. Der Radfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in die OSK Ravensburg gebracht. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit noch untersucht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-3104 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell