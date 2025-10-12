PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Neufra

Betrunkener Mann verwechselt Wohnung

Ein erheblich betrunkener 37-jähriger Mann verwechselte am Samstag, etwa gegen 23.25 Uhr in der Rädlesbergstraße in Neufra offensichtlich seine Wohnung. Da sein Schlüssel nicht in die Türe passte, echauffiert er sich lauthals und brach kurzerhand die Türe auf und betrat die Wohnung. Anschließend legt er sich aufs Sofa im Wohnzimmer. Durch den Aufbruch wurde der tatsächliche Wohnungsinhaber geweckt, welcher zusammen mit einer weiteren Nachbarin die Polizei verständigt. Der entstandene Sachschaden an der Türe beträgt ca. 500.- Euro. Die Polizei begleitete schließlich den Mann in seine richtige Wohnung.

Sigmaringen / Laiz

Zwei Pedelecs geklaut

Am Samstag, zwischen 13:45 Uhr und 16:00 Uhr, wurden in Sigmaringen / Laiz, beim Amalienfelsen zwei hochwertigen Pedelecs entwendet. Der Besitzer der Fahrräder, der persönlich auf dem Polizeirevier in Sigmaringen Anzeige erstattete, gab an, dass die beiden E-Bikes, die an einem Verkehrsschild mit einem Drahtseil gesichert waren, entwendet wurden.Die beiden Pedelecs, ein schwarz-weiß mattes Modell und ein graues Modell, beide der Marke Bulls, waren zusammen an dem Verkehrsschild befestigt. Als der Besitzer und seine Begleitung zurückkehrten, waren die Fahrräder nicht mehr an Ort und Stelle. Das Schloss konnte ebenfalls nicht aufgefunden werden. Der Wert der gestohlenen Pedelecs beträgt etwa 6100 Euro. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können. Diese werde gebeten sich beim Polizeirevier in Ravensburg unter Tel.: 07571 104-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

