Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Autofahrer mit Pfefferspray attackiert

Am Samstag, gegen 17:58 Uhr, ereignete sich in der Südstadt von Ravensburg ein Vorfall, der zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels Pfefferspray führte. Laut den Geschädigten fuhr der Täter, dessen Identität noch ungeklärt ist, auf der zweispurigen Jahnstraße rechts neben dem Fahrzeug der Geschädigten heran und forderte durch Handbewegungen, das Fenster herunterzulassen. Als der 66-jährige Mitfahrer, der sich auf der Rückbank befand, seinem Wunsch nachkam, sprühte der Täter plötzlich Pfefferspray in das offene Fenster. Der Vorfall wurde durch ein vorheriges Hupen des Fahrers des Geschädigten Fahrzeugs ausgelöst, nachdem der Täter verkehrsauffällig gefahren war. Im Fahrzeug befanden sich insgesamt vier Personen, darunter der Geschädigte und seine Söhne. Durch das Pfefferspray wurde alle vier Insassen im Pkw leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht nötig. Die Polizei Ravensburg ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Mercedes-Fahrer.

Horgenzell

Traktor missachtet Vorfahrt, Kradfahrer leicht verletzt

Am Samstag, gegen 14.57 Uhr befuhr ein 39-jähriger Motorradfahrer die L290 von Rolgenmoos in Richtung Horgenzell. In Wolketsweiler wollte ein 24-jähriger Traktorfahrer von der K7975 aus Richtung Wilhelmskirch kommend, nach links auf die L290 abbiegen und missachtete die Vorfahrt des Krad-Lenker. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Kradlenker leicht verletzt wurde. Er wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Eine Verbringung in das Krankenhaus war nicht nötig. Am Traktor entstand Schaden in Höhe von 2000,00 EUR, am Krad entstand Schaden an der Front in Höhe von 1000,00 EUR. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Die Verschmutzungen auf der Fahrbahn wurden durch den Traktorfahrer selbst von der Straße entfernt.

Leutkirch

Schlägerei unter Jugendlichen

Aus noch nicht geklärten Gründen kam es bereits am Freitag gegen 18.44 Uhr im Bereich des Bahnhofs zwischen vier Jugendlichen zum Streit. Drei Jugendliche im Alter von 14-17 Jahren hatten hier auf einen 20-jährigen eingeschlagen, welcher mit leichten Verletzungen im Gesicht ins Krankenhaus Wangen eingeliefert wurde. Eine zunächst eingeleitet Fahndung blieb erfolglos, bis die drei tatverdächtigen Jugendlichen selbst den Vorfall bei der Polizei meldeten. Aufgrund dieses Vorfalls passte der 59-jährige Vater des Geschädigten die drei Jugendlichen gegen 21.42 Uhr erneut am Bahnhof beim Rewe-Parkplatz ab und ging auf sie los. Hierbei schlug er einem 17-jährigen mit einem Griff eines Messers gegen den Kopf. Er wurde leicht verletzt. Aufgrund sprachlicher Barrieren mit den Beteiligten dauern die Ermittlungen der Polizei in Leutkirch noch an.

Leutkirch

Auto demoliert

Bereits am 04.10.2025 wurde an einem Pkw VW in der Adalbert-Stifter-Straße in Leutkirch der linke Außenspiegel beschädigt. Dies wurde als Verkehrsunfallflucht bei der Polizei aufgenommen. In der Zeit von Freitag 18:10 Uhr bis Samstag 14:20 Uhr wurde nun am gleichen VW die Windschutzscheibe beschädigte. Der Sachschaden beträgt ca. 500.- Euro. Die Polizei in Leutkirch sucht nun Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den beiden Vorfällen geben können. Diese werde gebeten sich beim Polizeirevier in Leutkirch unter Tel.: 07561 8488-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell