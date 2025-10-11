Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zu dritt und auch noch alkoholisiert auf einem E-Scooter unterwegs

Insgesamt gleich 3 Personen waren am Samstag kurz nach Mitternacht in der Solarstadt in Friedrichshafen gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs, wobei der eigentliche Fahrer sogar noch in angetrunkenem Zustand das Fahrzeug lenkte. Dazu nutzten die 3 Nachtaktiven ein öffentliches Elektrokleinstfahrzeug, welches sie über ihr Smartphone anmieteten. Da diese E-Scooter lediglich durch eine Person gefahren werden dürfen, entschloss sich eine Streifenbesatzung des örtlichen Polizeireviers die 3 jungen Männer anzuhalten. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Vorderste, welcher das Fahrzeug lenkte und somit führte, obendrein noch unter dem Einfluss von Alkohol stand. Sie veranlassten auf dem Polizeirevier bei dem Fahrer einen Alkoholtest und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die jungen Männer durften im Anschluss wohl zu Fuß nach Hause gehen.

