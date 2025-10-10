Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Simgaringen (ots)

Sigmaringen

Reifen aufgestochen

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Vorderreifen eines VW gestochen, der in der Bilharzstraße abgestellt war. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Scheer

Entgegenkommenden gestreift und abgehauen

Auf rund 3.500 Euro wird der Sachschaden am Ford Transit eines 40-Jährigen beziffert, der am Donnerstagmorgen von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker gestreift wurde. Der Unbekannte kam dem 40-Jährigen auf der Kreisstraße zwischen Scheer und Blochingen kurz nach 7 Uhr entgegen. Angaben des 40-Jährigen zufolge kam der Unbekannte auf die Gegenfahrspur und streifte den Transit an der linken Fahrzeugseite. Ohne anzuhalten setzte der unbekannte Fahrzeuglenker seine Fahrt in der Folge fort. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen Fahrerflucht und bittet unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug, zu dem aufgrund der Dunkelheit keine weiteren Details bekannt sind.

Meßkirch

Unbekannter wirft Scheibe ein

Unsanft aus dem Schlaf gerissen wurde eine Bewohnerin der Straße "Im Winkel" am Donnerstagabend gegen 23 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter warf einen Stein gegen ein Fenster der Frau, das dadurch splitterte und entsprechend beschädigt wurde. Im Anschluss suchte der Steinewerfer das Weite. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise zur Tat.

Meßkirch

Mähdrescher gerät in Brand

Ein technischer Defekt hat am Donnerstag kurz vor 20 Uhr bei Menningen den Brand eines Mähdreschers ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen, die einen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht haben. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Bad Saulgau

Holzhütte in Vollbrand

Eine Holzhütte im Bereich der Windkraftanlage im Mooshauptenweg ist am Freitagmorgen abgebrannt. Polizei und Feuerwehr wurden kurz nach 5 Uhr alarmiert, als die Hütte bereits im Vollbrand stand. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen anrückte, löschte die Holzhütte. Der Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die bislang unklar ist.

Mengen

Polizei stoppt zwei alkoholisierte Autofahrer

Mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen müssen zwei 28 und 52 Jahre alte Autofahrer rechnen, die die Polizei am Donnerstagabend im Stadtgebiet gestoppt hat. Bei beiden Fahrern stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest, ein Alkoholtest ergab jeweils einen Wert von deutlich über einem Promille. Beide mussten die Beamten zur Abgabe einer Blutprobe in eine Klinik begleiten und ihre Fahrzeuge stehen lassen. Sie werden nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

