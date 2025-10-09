Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Rettungswagen fährt Laster auf

Hohen Sachschaden hat ein Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr in der Gutenbergstraße gefordert. Eine Rettungswagen-Fahrerin war in Richtung Messestraße unterwegs und erkannte offenbar zu spät, dass der vorausfahrende Lastwagen-Fahrer die Warnblinkanlage betätigte und abbremste. In der Folge fuhr sie dem Laster wuchtig auf. Der Rettungswagen, an dem rund 30.000 Euro Sachschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Lkw wird der Sachschaden auf rund 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Feuerwehr war an der Unfallstelle im Einsatz, um auslaufende Betriebsflüssigkeiten zu beseitigen.

Friedrichshafen

Frau außer Rand und Band

Nach einer Auseinandersetzung am Mittwochmorgen in der Paulinenstraße ermittelt die Polizei gegen eine 33-Jährige. Sie soll einen Mann und dessen Tochter aus ihrer Wohnung im Erdgeschoss heraus zunächst mit einer Gestik beleidigt und im Anschluss mit Schlägen attackiert haben. Als die Frau kurz darauf mit einem Messer und einem Rohr gedroht haben soll, ergriffen ihre Gegenüber die Flucht. Nachdem sie wenig später mit der Rohrstange auf einen Pkw eingeschlagen haben soll, kam die Polizei hinzu. Die Beamten trafen die vollkommen uneinsichtige Frau an, die bei der Gewahrsamnahme erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete. Sie musste die Polizisten auf das Polizeirevier begleiten und muss nun mit Strafanzeigen rechnen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang und dem Hintergrund der Auseinandersetzung dauern an.

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen hat ein Unbekannter einen auf einem Parkplatz in der Hauptstraße abgestellten Daimler erheblich beschädigt und danach das Weite gesucht. Er hinterließ rund 5.000 Euro Sachschaden an der Front der C-Klasse und kümmerte sich im Anschluss nicht um die Schadensregulierung. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet etwaige Zeugen, die insbesondere zwischen 14 Uhr und 8.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Traktor kollidiert mit Wohnmobil

Beim Zusammenstoß eines Traktor-Gespanns mit einem Wohnmobil am Mittwoch gegen 12.15 Uhr in der Spaltensteiner Straße ist hoher Sachschaden entstanden. Der 34 Jahre alte Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine war in Richtung Meersburger Straße unterwegs, als er aufgrund eines vorfahrtsberechtigten Wohnmobils, das vom Friedhof kam, abbremsen musste. Dabei verlor er die Kontrolle über das Zugfahrzeug und wurde vom Anhänger weitergeschoben. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte seitlich in den Camper des 83-Jährigen. Beide Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Wohnmobil entstand rund 8.000 Euro, am landwirtschaftlichen Gespann insgesamt etwa 16.000 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Auffahrunfall - Fahrer betrunken

Strafrechtlich verantworten muss sich ein 78-Jähriger, der am Mittwoch gegen 18.20 Uhr in der Ravensburger Straße mutmaßlich alkoholisiert einen Unfall verursacht hat. Der Autofahrer war dem Renault einer Vorausfahrenden aufgefahren, die an einer roten Ampel halten musste. Im Gespräch gab er lediglich an, dass nichts passiert sei, stieg wieder in seinen Wagen und fuhr davon. Anhand des Kennzeichens, das sich die Twingo-Fahrerin vom Unfallflüchtigen notierte, konnten die Ermittler den Senior zuhause antreffen. Weil er einen Atemalkoholwert von rund 1,4 Promille hatte, musste er die Polizisten in eine Klinik begleiten und zwei Blutproben abgeben. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 78-Jährigen und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Friedrichshafen

Nachtragsmeldung zur Pressemeldung vom Montag "Frau von Mann attackiert"

Der von der 39-jährigen Frau gegenüber der Polizei geschilderte Überfall am frühen Sonntagmorgen im Alten Friedhofsweg (wir haben berichtet) hat sich als frei erfundene Geschichte herausgestellt. Die Frau gab im Rahmen der weiterführenden Ermittlungen an, die Verletzungen bei einer Auseinandersetzung im sozialen Umfeld erlitten zu haben. Die Polizei prüft nun ein mögliches strafbares Verhalten.

Zur Pressemeldung vom 05.10.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6132056

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell