Sigmaringen

Wände beschmiert und an Fahrzeug manipuliert

Weil er im Verdacht steht, im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und dem späten Mittwochabend im Bereich der Buchenstraße Schmierereien an einem Wohnhaus und in einer nahegelegenen Unterführung angebracht zu haben, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 23-Jährigen. Außerdem soll der Tatverdächtige versucht haben, in einen Pkw einzubrechen. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet, woraufhin er die Flucht ergriff. Der Mann, der zwischenzeitlich in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitspersonal der LEA identifiziert werden konnte, gelangt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung zur Anzeige.

Sigmaringen

Betrugsanrufe halten an

Nach wie vor gehen im Großraum Sigmaringen eine Vielzahl von betrügerischen Anrufen ein. Im Laufe des Mittwochabends erstatteten mehr als 20 Personen Anzeige bei der Polizei, nachdem sie von angeblichen Polizeibeamten angerufen und zur Preisgabe von persönlichen Verhältnissen und Informationen über Wertsachen aufgefordert wurden. In allen der Polizei bislang bekanntgewordenen Fälle reagierten die Angerufenen richtig, indem sie nicht auf die Forderungen eingingen, den Geschichten keinen Glauben schenkten und auflegten. Somit trat nach derzeitigem Stand bislang kein Schaden ein. Informationen über diese und andere Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich davor schützen kann, finden sich auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Mengen

Nach Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 54-jähriger Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen im Kreisverkehr Blochinger Straße/Carl-Schlösser-Straße. Gegen 5.30 Uhr fuhr der 63-jährige Fahrer eines VW von der Blochinger Straße in den Kreisverkehr ein und übersah dabei den aus Richtung B 311 kommenden Opel des 54-Jährigen. Durch die folgende Kollision zog sich der Opel-Lenker leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 4.000 Euro.

Bad Saulgau

Böller geworfen und Bank beschädigt

Durch die Explosion von Feuerwerksböllern ist am späten Mittwochabend auf dem Marktplatz eine Holzbank beschädigt worden. Zeugen hatten die Polizei verständigt, nachdem gegen 21.45 Uhr eine Gruppe Jugendlicher offenbar mehrere Böller gezündet hatte. Die Jugendlichen flüchteten noch vor Eintreffen einer Streife. Vor Ort wurde festgestellt, dass an der hölzernen Bank ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro entstanden ist. Diesbezüglich ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau nun wegen Sachbeschädigung.

Bad Saulgau

Bei Einbruch Baumaschinen entwendet

Beim Einbruch in eine Messstation beim Hallenbad haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen diverse Baumaschinen entwendet. Der oder die Täter schlugen mehrere Glasscheiben ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Raum. Daraus stahlen sie unter anderem einen Schlagbohrer und eine Bohrmaschine. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 1.600 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Ostrach

Anhänger umgekippt

Möglicherweise nicht angepasste Geschwindigkeit könnte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der L 286 bei Ostrach gewesen sein. Gegen 10 Uhr befuhr der 27-jährige Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns die Strecke von Bad Saulgau kommend in Richtung Pfullendorf und geriet mit seinem Zug in Höhe der Einmündung Jettkofer Straße ins Schleudern. Hierdurch kippte der mit rund acht Tonnen Mais beladene Anhänger um, wodurch sich die Ladung auf der Fahrbahn verteilte und die Leitplanke stark beschädigt wurde. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 15.000 Euro beziffert. Für die Bergung des Fahrzeugs und die Reinigung der Fahrbahn musste die Strecke für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

