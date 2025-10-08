Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann nach Sturz aus Dachfenster schwer verletzt

Wegen einer verletzten Person waren Rettungsdienst und Polizei am frühen Montagabend in der Paulinenstraße im Einsatz. Ein 24 Jahre alter Mann war nach ersten Erkenntnissen aus etwa sieben Metern Höhe aus einem Dachfenster im dritten Stock gefallen und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Rettungsdienst und Notarzt versorgten den bewusstlosen Mann und brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Vorfalls.

Eriskirch

Brand in Obstgroßmarkt

Zu einem Brand in einem Obstgroßmarkt in Eriskirch rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei am frühen Mittwochmorgen aus. Gegen 3.45 Uhr war es aufgrund eines technischen Defekts an einer Trocknungsanlage zu einer Durchzündung und einer Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr löschte das Trocknungsgerät rasch. Der Sachschaden hielt sich mit geschätzt mehreren hundert Euro in Grenzen.

Überlingen

Frau an Bushaltestelle belästigt

Nachdem eine Jugendliche angegeben hat, am Dienstag kurz nach 18 Uhr an der Bushaltestelle Gewerbegebiet an der L 200 von einem Unbekannten belästigt worden zu sein, ermittelt die Polizei. Der Mann soll der an der Haltestelle wartenden Frau unsittlich ans Gesäß gefasst haben, woraufhin sich diese aus Reflex umdrehte und ihm einen Schlag ins Gesicht verpasste. Der Unbekannte soll etwa 180cm groß gewesen sein und weiß-blau-orangene Turnschuhe getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Deggenhausertal

Unfall beim Überholen

Nach einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 17 Uhr offenbar auf der K 7781 im Deggenhausertal ereignet hat, ermittelt die Polizei. Eine 41 Jahre alte VW Fahrerin wollte auf der recht schmalen Straße ein landwirtschaftliches Gespann überholen. Dabei kam es aus nicht abschließend geklärter Ursache zum Streifvorgang zwischen den Fahrzeugen. Der Fahrer des Gespanns, der den Unfall möglicherweise nicht mitbekommen hatte, bog kurz darauf ab und konnte von der Autofahrerin nicht mehr ausfindig gemacht werden. Im Anschluss begab sie sich zum Polizeiposten Pfullendorf und erstattete Anzeige. An ihrem Wagen entstand rund 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise zum unbekannten Unfallbeteiligten nehmen die Ermittler unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

