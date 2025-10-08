PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann nach Sturz aus Dachfenster schwer verletzt

Wegen einer verletzten Person waren Rettungsdienst und Polizei am frühen Montagabend in der Paulinenstraße im Einsatz. Ein 24 Jahre alter Mann war nach ersten Erkenntnissen aus etwa sieben Metern Höhe aus einem Dachfenster im dritten Stock gefallen und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Rettungsdienst und Notarzt versorgten den bewusstlosen Mann und brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Vorfalls.

Eriskirch

Brand in Obstgroßmarkt

Zu einem Brand in einem Obstgroßmarkt in Eriskirch rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei am frühen Mittwochmorgen aus. Gegen 3.45 Uhr war es aufgrund eines technischen Defekts an einer Trocknungsanlage zu einer Durchzündung und einer Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr löschte das Trocknungsgerät rasch. Der Sachschaden hielt sich mit geschätzt mehreren hundert Euro in Grenzen.

Überlingen

Frau an Bushaltestelle belästigt

Nachdem eine Jugendliche angegeben hat, am Dienstag kurz nach 18 Uhr an der Bushaltestelle Gewerbegebiet an der L 200 von einem Unbekannten belästigt worden zu sein, ermittelt die Polizei. Der Mann soll der an der Haltestelle wartenden Frau unsittlich ans Gesäß gefasst haben, woraufhin sich diese aus Reflex umdrehte und ihm einen Schlag ins Gesicht verpasste. Der Unbekannte soll etwa 180cm groß gewesen sein und weiß-blau-orangene Turnschuhe getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Deggenhausertal

Unfall beim Überholen

Nach einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 17 Uhr offenbar auf der K 7781 im Deggenhausertal ereignet hat, ermittelt die Polizei. Eine 41 Jahre alte VW Fahrerin wollte auf der recht schmalen Straße ein landwirtschaftliches Gespann überholen. Dabei kam es aus nicht abschließend geklärter Ursache zum Streifvorgang zwischen den Fahrzeugen. Der Fahrer des Gespanns, der den Unfall möglicherweise nicht mitbekommen hatte, bog kurz darauf ab und konnte von der Autofahrerin nicht mehr ausfindig gemacht werden. Im Anschluss begab sie sich zum Polizeiposten Pfullendorf und erstattete Anzeige. An ihrem Wagen entstand rund 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise zum unbekannten Unfallbeteiligten nehmen die Ermittler unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Simon Göppert
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 14:05

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Unfallflucht Nicht weiter um den verursachten Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro gekümmert hat sich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der im Zeitraum zwischen vergangenen Donnerstagabend und Montagfrüh einen in der Weißenauer Straße geparkten Hyundai i20 angefahren hat. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Fahrerflucht und erbittet sachdienliche Hinweise ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 14:00

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Krauchenwies Unter Alkoholeinwirkung in Unfall verwickelt Leicht verletzt wurde ein 66-jähriger Pedelec-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der L 286 zwischen Ostrach und Krauchenwies. Der Zweiradfahrer wollte in einen Waldweg abbiegen, wurde in diesem Moment aber vom Pkw eines 32-Jährigen überholt und möglicherweise auch geschnitten. Durch die folgende Kollision ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 09:08

    PP Ravensburg: Zimmerbrand in Jugendherberge

    Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots) - Ein Brand in einem Zimmer einer Jugendherberge in der Lindauer Straße hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Großeinsatz ausgelöst. Aus noch ungeklärter Ursache kam es gegen 1 Uhr zum Brandausbruch und einer erheblichen Rauchentwicklung, woraufhin unmittelbar alle 212 Herbergen-Bewohner evakuiert wurden. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Insgesamt klagten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren