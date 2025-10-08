Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zimmerbrand in Jugendherberge

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Ein Brand in einem Zimmer einer Jugendherberge in der Lindauer Straße hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Großeinsatz ausgelöst. Aus noch ungeklärter Ursache kam es gegen 1 Uhr zum Brandausbruch und einer erheblichen Rauchentwicklung, woraufhin unmittelbar alle 212 Herbergen-Bewohner evakuiert wurden. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Insgesamt klagten sieben Personen, davon fünf Kinder und zwei Lehrkräfte, über Symptome einer Rauchgasintoxikation und wurden zur weiteren Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Durch den Brand wurden nach derzeitigem Stand sechs Zimmer der Jugendherberge unbewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag. Die evakuierten Personen, bei denen es sich hauptsächlich um Schülerinnen und Schüler aus den Schulstufen 6 - 10 und deren Lehrkräfte handelt, wurden in der Nacht vorübergehend in einer Sporthalle untergebracht. Neben der Polizei und der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst mit einem Großaufgebot am Einsatzort und kümmerte sich um die Betreuung der Betroffenen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

