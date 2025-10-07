Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Welle von Betrugsanrufen

Eine Welle von Betrugsanrufen hat zum Wochenbeginn das Stadtgebiet Sigmaringen überrollt. Bis dato meldeten sich mehr als zwei dutzend Angerufene bei der Polizei, die insbesondere am Montag von Unbekannten kontaktiert worden waren und sich mit der Masche der Falschen Polizeibeamten bzw. Falschen Staatsanwälte konfrontiert sahen. Unter Vorspiegelung der ebenso altbekannten wie unwahren Geschichte, dass in der Nachbarschaft Diebesbanden unterwegs seien und man nun die Wertsachen der Angerufenen vorsorglich in Verwahrung nehmen wolle, versuchten die Täter Beute zu machen. Dies gelang glücklicherweise in keinem der bislang der Polizei bekanntgewordenen Fälle, alle Angerufenen reagierten richtig und legten auf. Die Polizei rät: geben Sie niemals Informationen zu Ihrer persönlichen oder finanziellen Situation am Telefon preis. Die Polizei oder die Staatsanwaltschaft wird niemals Wertsachen vorsorglich in Verwahrung nehmen. Legen Sie sofort auf, wenn Sie den Verdacht haben, von einem Betrüger kontaktiert worden zu sein. Informieren sie insbesondere auch Ihre lebensälteren Angehörigen fortlaufend über diese Betrugsmaschen und üben Sie das richtige Verhalten gemeinsam ein. Weitere Infos zu dieser und zu anderen Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Bad Saulgau

Geparkten Pkw zerkratzt

Offenbar mutwillig hat ein unbekannter Täter am Montagnachmittag einen auf dem Parkplatz eines Baumarkts abgestellten Pkw zerkratzt. Als der Besitzer von seinem Einkauf zurückkehrte, stellte er eine über die gesamte linke Fahrzeugseite verlaufende Kratzspur fest, die im Zeitraum zwischen 16 und 16.15 Uhr verursacht worden sein dürfte. Der dadurch angerichtete Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Pfullendorf

Trunkenheitsfahrt am Morgen

Bereits um kurz nach 8 Uhr einen beachtlichen Atemalkoholwert wies ein 58-jähriger Pkw-Lenker auf, der am Montagmorgen versuchte, auf einem Parkplatz seinen Wagen zu starten. Der Mann fiel dabei einer Streifenwagenbesatzung auf, die im Laufe der weiteren Kontrolle eine Atemalkoholkonzentration von rund 2,7 Promille feststellte. Der 58-Jährige musste sich daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und seinen Führerschein abgeben. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ermittelt.

