Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen bittet aktuell um Hinweise, nachdem es am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr im Bereich des Musikpavillons zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen ist. Ein 25 Jahre alter Mann war dort nach bisherigen Erkenntnissen mit mindestens zwei anderen Personen in Streit geraten, der in Handgreiflichkeiten endete. Dabei wurde der 25-Jährige durch seine beiden Angreifer eher leicht am Kopf verletzt, zudem kam sein Handy abhanden. Die Kriminalpolizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Raubdeliktes eingeleitet. Die Ermittler prüfen auch Hinweise, nach denen ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Nach der Tat flüchteten die Verdächtigen. Einer wird als 35 Jahre alt und 180 cm groß beschrieben. Er soll einen weißgrauen Pullover getragen und kurze Haare gehabt haben. Ein zweiter soll 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Er trug nach ersten Hinweisen eine graue Jeans sowie einen schwarzen Pullover. Personen, die die Auseinandersetzung am helllichten Tag beobachtet haben oder anderweitige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Unfallflucht - Hinweise erbeten

Einfach davongefahren ist ein Verkehrsteilnehmer, der am Montag zwischen 8 und 16.30 Uhr im Hyllerweg ein geparktes Auto angefahren hat. Der Unfallverursacher streifte den am Straßenrand geparkten Audi A3 im linken hinteren Bereich und verursachte einen Schaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Kollision zwischen zwei Fahrzeugen

Zwei leicht verletzte Personen sowie mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag auf der Kreuzung Schwabstraße/Ekkehardstraße ereignet hat. Die 51-jährige Lenkerin eines BMW fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit von der Ekkehardstraße kommend in die Kreuzung zur Schwabstraße ein und kollidierte dort mit einer 84-jährigen Pkw-Lenkerin, die von der Schwabstraße kommend ebenfalls in die Kreuzung einfuhr. Durch die Kollision drehte sich der Wagen der 84-Jährigen um 90 Grad um die eigene Achse und kam mehrere Meter weiter vorne am Fahrbahnrand der Ekkehardstraße zum Stehen, wodurch die vorderen Airbags ausgelöst wurden. Beide Fahrzeuglenkerinnen verletzen sich bei dem Unfall leicht, weshalb sie zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Am BMW der 51-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Fahrzeug der 84-Jährigen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Betrunkener landet in Gewahrsam

Mehrere Strafanzeigen kommen auf einen 63-Jährigen zu, der am späten Montagnachmittag im betrunkenen Zustand eine Vielzahl von Straftaten begangen hat und deshalb von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. Mitarbeitende vom Ordnungsamt der Stadt Friedrichshafen konnten den 63-Jährigen in der Werastraße dabei beobachten, wie dieser den Hitlergruß zeigte und mehrere ausländer- und verfassungsfeindliche Parolen skandierte. Im Rahmen der Kontrolle durch die Polizeibeamten setzte er seine Ausdrücke fort und beleidigte die Beamten sowie wenig später auch einen Krankenpfleger. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über 2,3 Promille, weshalb er von den Beamten zur Verhinderung weiterer Taten in Gewahrsam genommen wurde. Er musste die Nacht in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Der Mann wird nun unter anderem wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen Beleidigung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Auf ihn kommt zudem eine Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung zu.

Überlingen

Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Bei einem Verkehrsunfall mehrere tausend Euro Sachschaden verursacht und im Anschluss das Weite gesucht hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montagnachmittag auf der L 200. Der Unbekannte war gegen 15 Uhr Richtung Überlingen unterwegs und scherte kurz nach Ahäusle zum Überholen eines Traktors aus. Ein entgegenkommender 48-jähriger Daimler-Fahrer musste zur Vermeidung einer Kollision stark abbremsen. Der nachfolgende 20-jährige Lenker eines BMW bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr dem 48-Jährigen auf, wodurch an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstand. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung des Auffahrunfalls zu kümmern. Er dürfte mit einem schwarzen Mercedes der C-Klasse und mit ÜB-Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dessen flüchtigen Verursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell