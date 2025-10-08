PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Sprinter-Fahrer übersieht Lkw auf der B30

Baindt (ots)

Aus noch nicht geklärter Ursache kam es am Dienstag, gegen 19.04 Uhr zu einem schweren Auffahrunfall auf der B30neu. Kurz nach der Auffahrt Baindt in Fahrtrichtung Ulm, fuhr ein Mercedes Benz Sprinter einem vor ihm fahrenden Lkw vermutlich ungebremst seitlich hinten auf. Hierbei wurde der 25-jährige Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der Rettungsdienst verbrachte den Verletzten anschließend ins Krankenhaus. Der 36-jährige Lkw-Fahrer wurde beim Unfall nicht verletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf ca. 60.000.- Euro geschätzt. Die Fahrbahn in Richtung Ulm musste zunächst vollgesperrt und bis gegen 00.31 Uhr halbseitig in Fahrrichtung Ulm gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit 35 Feuerwehrleuten und 7 Fahrzeugen, der Rettungsdienst war mit 2 Fahrzeugen und 1 Notarzt an der Unfallstelle vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

