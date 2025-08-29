PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen

Rinteln (ots)

(Gav) Am Donnerstag, dem 28.08.2025, gegen 15:10 Uhr, kam es im Auffahrtsbereich der B238 in Rinteln zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 21-jährige Stadthägerin mit ihrem Toyota Aygo auf die B238 aufzufahren. Hierbei übersah sie einen bevorrechtigte 69-Jährigen aus Laatzen, die in einem Volvo unterwegs war.

In Folge der Kollision wurde der Toyota Aygo gegen einen entgegenkommenden Audi A4 geschleudert, der von einem 47-Jährigen aus dem Extertal geführt wurde.

An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dieser wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die beiden Insassen des Toyotas sowie die beiden Insassen des Volvos wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Toyota und der Volvo waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

