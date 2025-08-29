Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bückeburg (ots)

(HE) Die Polizei Bückeburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag den 28.08.2025 zwischen 7:40 Uhr und 8:30 Uhr im Bückeburger Stadtgebiet ereignete.

Eine 74-Jährige aus Bückeburg parkte ihren Opel Corsa ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Maschstraße Höhe Hausnummer 26. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte seitlich mit seinem Fahrzeug den geparkten Pkw. An dem Opel entstand dadurch ein Sachschaden. Der Unfallverursachende entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Der Verursacher, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei Polizei Bückeburg unter der 05722-28940 zu melden.

