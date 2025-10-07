Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Fünf Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf Bundesstraße

Immenstaad (Bodenseekreis) (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 16 Uhr auf der B 31 sind fünf Personen leicht verletzt worden. Ein 92 Jahre alter Seat-Lenker fuhr aus einer Firmenausfahrt bei Immenstaad auf die Bundesstraße ein und kollidierte mit einem Wohnmobil, dessen 65-jähriger Fahrer ordnungsgemäß in Richtung Friedrichshafen unterwegs war. Durch die wuchtige Kollision wurde der Seat abgewiesen und über eine Verkehrsinsel gegen einen Mercedes geschleudert, dessen Lenker sich auf der Linksabbiegespur befand. Der 92-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen und konnte vom Rettungsdienst befreit werden. Er und seine Beifahrerin sowie die beiden Insassen des Wohnmobils erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Mercedes-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt und vor Ort medizinisch betreut. Da zunächst von schwereren Verletzungen ausgegangen wurde, war vorsorglich ein Rettungshubschrauber vor Ort. Der Abschleppdienst kümmerte sich um das Wohnmobil und den Seat, die nach der Kollision nicht mehr fahrbereit waren. Der Sachschaden liegt insgesamt im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Die Freiwillige Feuerwehr sowie die Werksfeuer eines angrenzenden Betriebs waren ebenfalls am Unfallort eingesetzt. Während der Unfallaufnahme war die B 31 zunächst voll gesperrt und im weiteren Verlauf bis gegen 18 Uhr einspurig befahrbar. Da die Verkehrsteilnehmer im Rückstau keine entsprechende Rettungsgasse bildeten, wurde die Anfahrt der Rettungskräfte massiv erschwert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell