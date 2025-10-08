Polizeipräsidium Ravensburg

Krauchenwies

Unter Alkoholeinwirkung in Unfall verwickelt

Leicht verletzt wurde ein 66-jähriger Pedelec-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der L 286 zwischen Ostrach und Krauchenwies. Der Zweiradfahrer wollte in einen Waldweg abbiegen, wurde in diesem Moment aber vom Pkw eines 32-Jährigen überholt und möglicherweise auch geschnitten. Durch die folgende Kollision verletzte sich der 66-Jährige leicht, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 32-Jährigen Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der Autofahrer musste sich daraufhin eine Blutprobe entnehmen lassen, gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Inzigkofen/Sauldorf

Verkehrsunsichere Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen

Zwei verkehrsunsichere Fahrzeuge hat die Verkehrspolizei bei Kontrollen am Dienstagvormittag festgestellt und aus dem Verkehr gezogen. Gegen 9.30 Uhr kontrollierten die Beamten in Sauldorf einen ausländischen Minibus, bei dem sich Anhaltspunkte für technische Mängel ergaben. Eine spätere Vorführung bei einem Gutachter bestätigte den Verdacht, hier wurden insgesamt sechs so erhebliche Mängel festgestellt, dass die Weiterfahrt untersagt wurde. Rund zwei Stunden später zog bei Inzigkofen ein ausländischer BMW die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Auch hier zeigten sich so gravierende technische Unzulänglichkeiten, dass der Pkw nach Überprüfung durch einen Sachverständigen ebenfalls nicht mehr weiterfahren durfte. Da beide Fahrer keinen Wohnsitz im Inland haben, mussten sie zur Sicherung der gegen sie eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren jeweils eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Meßkirch

Leicht verletzt durch Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen hat sich eine 15-jährige Motorrollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr zugezogen. Die 37-jährige Lenkerin eines VW Golf übersah im Kreuzungsbereich der Graf-Mangold-Straße und des Steinbruchwegs die vorfahrtsberechtigte Rollerfahrerin, woraufhin es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Die leicht verletzte 15-Jährige wurde zunächst vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. An dem verunfallten Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Sachschaden am VW wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Pfullendorf

Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Im Innenstadtbereich stoppte eine Polizeistreife in der heutigen Nacht kurz nach Mitternacht einen 40-jährigen Mercedes-Fahrer, der den Beamten durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Da die Polizeibeamten einen deutlichen Atemalkoholgeruch wahrnahmen und der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,7 Promille zeigte, veranlassten die Beamten bei dem Mann eine Blutentnahme. Zudem ergab sich, dass der 40-Jährige mutmaßlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Den Mercedes-Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

