Friedrichshafen

Ohne Führerschein Unfall verursacht

Ohne gültige Fahrerlaubnis war am Mittwochnachmittag ein Autofahrer unterwegs, der auf der Kreisstraße zwischen Ailingen und Waltenweiler einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 21 Jahre alte Daimler-Lenker war nach Ailingen unterwegs, als er einen auf Höhe des Wertstoffhofes wartenden VW übersah, dessen 52-jähriger Fahrer nach links abbiegen wollte. Bei dem Auffahrunfall entstand insgesamt ein Schaden von rund 7.000 Euro. Der Daimler wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Fahrer wurden bei der Kollision nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme entdeckte die Polizei nicht nur Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung des Unfallverursachers, es stellte sich außerdem heraus, dass er keinen gültigen Führerschein besaß. Er musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, die nun toxikologisch untersucht wird. Auf den 21-Jährigen kommen Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und, sollte sich der Verdacht bestätigen, der Unfallverursachung unter Betäubungsmittelbeeinflussung zu.

Friedrichshafen

Senior um Geld betrogen

Telefonschwindlern aufgesessen ist ein 91 Jahre alter Mann am Mittwochmorgen in Kluftern. Der Senior wurde nach eigenen Angaben von einem Unbekannten telefonisch kontaktiert, der sich als Servicetechniker der Hausbank des 91-Jährigen ausgab. Dieser soll sein lebensälteres Opfer derart beeinflusst haben, dass dieser an einer Programm-Installation auf seinem Rechner mitwirkte. Zudem hoben die Täter wohl einen vierstelligen Geldbetrag von Konto des Seniors ab. In dem Zusammenhang warnt die Polizei abermals vor Betrügern am Telefon. Seien Sie insbesondere bei der Herausgabe von sensiblen Informationen vorsichtig und sichern Sie sich bei Personen Ihres Vertrauens oder der Polizei ab, wenn Ihnen das Vorgehen Ihres Gegenübers dubios erscheint. Konkrete Tipps, wie Sie sich schützen und im Ernstfall verhalten können, finden Sie im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/

Owingen

Geisterfahrer verursachen Unfall - Polizei sucht Zeugen

Die Fahrer zweier Lastwagen, die mit ihren Fahrzeugen am Donnerstagmorgen auf der B 31 entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen sind und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht haben, sucht aktuell die Polizei Überlingen. Die Fahrer der Schwerlaster mit schweizer Zulassung deuteten nach bisherigen Erkenntnissen eine Baustellenumfahrung falsch und fuhren auf ihrem Weg nach Friedrichshafen auf Höhe von Owingen vor Beginn der baulichen Fahrstreifenbegrenzung auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte einer der Laster einen in Richtung Stockach fahrenden Audi A5, dessen 21 Jahre alter Fahrer nicht mehr ausweichen konnte. Es entstand ein Schaden von rund 800 Euro an dem Pkw. Die beiden Schwerlastlenker setzten trotz des Streifvorgangs ihre Fahrt ungehindert fort. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise zu den beiden Falschfahrern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

