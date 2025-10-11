PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Achberg

Sattelzug kracht in die Leitplanke

Mutmaßlich aufgrund eines Sekundenschlafs kam am Freitag um 09:30 Uhr auf der A 96 bei Achberg der 48-jährige Lenker eines Sattelzugs von der Fahrbahn ab, raste eine Böschung hinunter und fiel um. Nach den bisherigen Ermittlungen der Unfallexperten der Verkehrspolizei Kißlegg befand sich der Lenker des 40-Tonners in Fahrtrichtung Lindau und geriet langsam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Verlauf der dortigen abschüssigen Böschung krachte er in einen dortigen Wildschutzzaun und kippte auf die rechte Seite. Der Fahrer konnte nur durch die Hilfe von 2 weiteren Verkehrsteilnehmern aus seinem Führerhaus geborgen werden. Der Lkw-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste vor Ort durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Der Sattelzug wurde durch einen speziellen Abschleppdienst geborgen. Dazu musste die Autobahn über mehrere Stunden teilweise gesperrt werden, was zu einem leichten Rückstau führte. Es entstand ein Sachschaden von über 50.000 Euro. Die Unfallexperten bitten Zeugen zum Unfall sich bei dem Verkehrsdienst Außenstelle Kißlegg unter der Nummer 07563 9099-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Ralph Teubner
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.10.2025 – 10:19

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Zu dritt und auch noch alkoholisiert auf einem E-Scooter unterwegs Insgesamt gleich 3 Personen waren am Samstag kurz nach Mitternacht in der Solarstadt in Friedrichshafen gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs, wobei der eigentliche Fahrer sogar noch in angetrunkenem Zustand das Fahrzeug lenkte. Dazu nutzten die 3 Nachtaktiven ein öffentliches Elektrokleinstfahrzeug, welches sie ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Simgaringen (ots) - Sigmaringen Reifen aufgestochen Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Vorderreifen eines VW gestochen, der in der Bilharzstraße abgestellt war. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen. Scheer Entgegenkommenden ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Frau fällt mehrmals negativ auf - Gewahrsam und Anzeigen sind die Folge Mehrere Strafanzeigen kommen auf eine 40-Jährige zu, die am späten Donnerstagabend in der Innenstadt mehrmals negativ aufgefallen war und deshalb von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. Zunächst verletzte die 40-Jährige einen 24-Jährigen in einer Gaststätte im Gesicht, nachdem sie mit diesem zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren