PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Achberg

Sattelzug kracht in die Leitplanke

Mutmaßlich aufgrund eines Sekundenschlafs kam am Freitag um 09:30 Uhr auf der A 96 bei Achberg der 48-jährige Lenker eines Sattelzugs von der Fahrbahn ab, raste eine Böschung hinunter und fiel um. Nach den bisherigen Ermittlungen der Unfallexperten der Verkehrspolizei Kißlegg befand sich der Lenker des 40-Tonners in Fahrtrichtung Lindau und geriet langsam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Verlauf der dortigen abschüssigen Böschung krachte er in einen dortigen Wildschutzzaun und kippte auf die rechte Seite. Der Fahrer konnte nur durch die Hilfe von 2 weiteren Verkehrsteilnehmern aus seinem Führerhaus geborgen werden. Der Lkw-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste vor Ort durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Der Sattelzug wurde durch einen speziellen Abschleppdienst geborgen. Dazu musste die Autobahn über mehrere Stunden teilweise gesperrt werden, was zu einem leichten Rückstau führte. Es entstand ein Sachschaden von über 50.000 Euro. Die Unfallexperten bitten Zeugen zum Unfall sich bei dem Verkehrsdienst Außenstelle Kißlegg unter der Nummer 07563 9099-0 zu melden.

