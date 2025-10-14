Polizeipräsidium Ravensburg

Gammertingen

Fenster an Jugendhaus eingeworfen

Mit einem faustgroßen Stein haben Unbekannte zwischen Sonntagmittag und Montagmittag ein Fenster am Jugendhaus in der Steinbeisstraße eingeworfen. In das Gebäude begaben sich die Randalierer offensichtlich nicht, zurück ließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt nun wegen der mutwilligen Beschädigung und nimmt Hinweise zu den bislang noch unbekannten Verursachern unter Tel. 07574/921-687 entgegen.

Bad Saulgau

Altreifen in Waldstück abgeladen

Rund 200 Altreifen haben bislang noch Unbekannte in den vergangenen Tagen in einem Waldstück im Bereich des Gemeindeverbindungswegs zwischen Wolfartsweiler und Sießen abgeladen und illegal entsorgt. Die Fachabteilung Gewerbe / Umwelt des Polizeipräsidiums Ravensburg hat die Ermittlungen zu den Verursachern aufgenommen und nimmt etwaige Hinweise auf diese unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Polizei rückt zu handfestem Streit aus

Zu einem handfesten Streit mussten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Montagvormittag zu einem Imbiss in der Oberamteistraße ausrücken. Aufgrund persönlicher Differenzen waren mindestens vier Personen aneinandergeraten und schlugen aufeinander ein. Zwei Beteiligte, die Verletzungen davontrugen und anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden mussten, lagen sich dort erneut in den Haaren und beleidigten und bedrohten sich in der Klinik verbal. Gegen die Beteiligten wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung sowie Bedrohung ermittelt.

Mengen

Polizei ermittelt nach Familienstreit

Nach einem Familienstreit, den vier Männer am Montagabend vor einem Imbiss in der Hauptstraße ausgetragen haben, ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau wegen des Verdachts der Bedrohung. Eine Zeugin hatte die Polizei verständigt, die Hintergründe der Streitigkeiten sind bislang noch unklar. Ebenso laufen die Ermittlungen zu den offenbar im Rahmen des Streits verbal ausgesprochenen Drohungen. Die Beteiligten, die sich bereits vor dem Eintreffen der Polizeistreife wieder getrennt hatten, müssen mit einer Strafanzeige rechnen.

