Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Streit endet mit Faustschlag

Ein Streit an der Tiefgaragenausfahrt auf den Marienplatz hat am Montag um die Mittagszeit handgreiflich geendet. Kurz vor 12 Uhr war ein 66 Jahre alter Autofahrer im Begriff, aus der Tiefgarageneinfahrt auszufahren, als es zum Streit mit dem Hinterherfahrenden in einem Seat kam. Dem ging das Prozedere des Fahrers vor ihm offenbar zu lange. Der Streit kochte derart auf, dass der Ungeduldige dem 66-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug und anschließend davonfuhr. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den Mann.

Ravensburg

Verkehrsunfall auf der B 30 fordert Verletzte - Folgeunfälle und Pannenfahrzeug sorgen für Stau

Zu einer erheblichen Staubildung und zwei Folgeunfällen hat ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 9.15 Uhr auf der B 30 im Wernerhoftunnel gesorgt. Ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer verlor mutmaßlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems in Fahrtrichtung Friedrichshafen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen das Heck des Renault eines 62-Jährigen. Durch die wuchtige Kollision wurde der Renault nach rechts von der Fahrbahn geschoben und prallte gegen die Tunnelwand. In der Folge überschlug sich der Renault und blieb auf der Seite liegen. Der 62-Jährige konnte sich leichtverletzt aus seinem Fahrzeug befreien. Der Mercedes kam nach dem Tunnelende im dortigen Grünstreifen zum Stehen. Der 55-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Beide Fahrer wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge, an denen Sachschaden von insgesamt rund 6.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 11 Uhr voll gesperrt und in der Folge einspurig befahrbar. Es bildete sich ein Stau, in dem sich zwei weitere Auffahrunfälle ereigneten. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt, der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Als die Unfallstelle geräumt war, musste die Bundesstraße erneut voll gesperrt werden: Offenbar aufgrund einer leeren Batterie blieb ein Fahrzeug derart ungünstig stehen, dass der Verkehr nicht mehr fließen konnte. Erst kurz nach 12 Uhr war die Panne behoben und die Fahrbahn frei.

Ravensburg

Auto erfasst Radlerin

Mit mehreren Verletzungen ist eine Radfahrerin am Montagnachmittag in eine Klinik gebracht worden, nachdem sie in der Bleicher Straße mit einem Auto zusammengestoßen ist. Die Radlerin war ordnungsgemäß auf dem Schutzstreifen unterwegs, als der 19 Jahre alte Autofahrer, der von der Ulmer Straße auf die Bleicherstraße ausfuhr, die 28-jährige Zweiradlenkerin übersah. Dessen Sicht war nach ersten Ermittlungen durch einen haltenden Bus eingeschränkt gewesen. Ein Rettungsdienst versorgte die leicht verletzte 28-Jährige nach dem Unfall und übernahm den anschließenden Transport. Am Pkw des Unfallverursachers entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Ravensburg

Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall

Mehr als 2 Promille hat wohl eine Autofahrerin intus gehabt, die am Montagabend gegen 17.30 Uhr in der Elisabethenstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die 42 Jahre alte Citroen-Fahrerin fuhr in Richtung Reichlestraße, als ihr ein Fahrzeug entgegenkam und die Fahrbahn dadurch verengt wurde. Am Vorbeifahren streifte sie hierauf einen am Straßenrand geparkten Seat, an dem ein Schaden von rund 1.500 Euro entstand. Während der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Fahrerin auf, ein Atemtest brachte die Bestätigung. Dies hatte eine Blutentnahme und die Einbehaltung des Führerscheins der Frau zur Folge. Sie hat nun mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Schlier

Scheiben eingeworfen - Zeugen gesucht

Nachdem mehrere Scheiben einer Scheune in der Ravensburger Straße im Ortsteil Fenken eingeworfen wurden, bittet die Polizei Ravensburg um Hinweise zur Tat. Ein Unbekannter warf zwischen Samstagabend und Montagmittag insgesamt drei Scheiben des Gebäudes ein und verursachte einen Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen des Vorfalls oder sonstige Hinweisgeber zur Tat werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Bad Waldsee

Schmierfinke besprühen Gebäude

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Täter am vergangenen Wochenende an einem Wohngebäude in der Franz-Leher-Straße angerichtet. Der Unbekannte besprühte zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, die Fassade sowie die Eingangstüre des Haues mit unleserlichen Schriftzügen. Da die Bewohner in der Nacht kurz nach 2 Uhr durch die Türklingel aus dem Schlaf gerissen wurden, schließt die Polizei nicht aus, dass die Tat zu der Zeit verübt wurde. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Zeugenhinweise oder Hinweise zum Täter.

Argenbühl

Brand geht glimpflich aus

Glück im Unglück hatten die Bewohner eines Gehöfts bei Ratzenried am Montagabend. Ein landwirtschaftlicher Unterstand geriet gegen 23 Uhr in Brand, den die Bewohner zeitnah wahrnahmen und mittels eines Gartenschlauchs unter Kontrolle bringen konnten. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit zehn Fahrzeugen anrückte, übernahm die Löscharbeiten, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei geht nach derzeitigem Erkenntnisstand davon aus, dass nicht ordnungsgemäß entsorgte Asche für den Brand verantwortlich sein könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Isny

Vandalen richten Sachschaden an Schulgebäude an

An einem Schulgebäude im General-Moser-Weg haben bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende einen Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro angerichtet. Die Vandalen gelangten über ein Gerüst, das derzeit wegen Sanierungsarbeiten am Gebäude aufgestellt ist, auf das Dach. Dort lösten sie den Betonsockel einer Kamera und warfen diese zusammen mit dem Sockel zu Boden. Der Betonsockel, auf dem die Kamera angebracht war, beschädigte dabei die Gebäudefassade. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07562/97655-0 um Hinweise zu den Tätern.

Isny

Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Unbekannte haben in der vergangenen Woche im Zeitraum zwischen Dienstagmittag und Freitagfrüh versucht, in eine Facharztpraxis in der Kanzleistraße einzubrechen. Die Täter setzten mit einem Hebelwerkzeug an mehreren Fenstern und einer Tür an. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch, sodass die Einbrecher unverrichteter Dinge von dannen zogen. Sie hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/97655-0 bei den Ermittlern des Polizeipostens Isny zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell