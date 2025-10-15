Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Von Straße abgekommen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11.30 Uhr in der Lindauer Straße hat sich eine 85-Jährige leicht verletzt. Die Seniorin war in Richtung Bundesstraße 31 unterwegs als sie aus unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ihr Wagen rutschte über die Leitplanke und kam im Straßengraben zum Stehen, wo sie mehrere Straßenschilder beschädigte. Insgesamt entstand bei dem Unfall rund 10.000 Euro Sachschaden, ein Rettungsdienst brachte die 85-Jährige zur Versorgung in eine Klinik.

Langenargen

Auffahrunfall fordert Sachschaden

Insgesamt rund 9.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagmorgen beim Zusammenstoß zweier Autos an der Auffahrt zur B 31 bei Oberdorf. Ein 34 Jahre alter Renault Lenker wollte in Richtung Friedrichshafen auffahren und erkannte offenbar nicht, dass der Vorausfahrende mit seinem Audi an der dortigen Stoppstelle anhielt. In der Folge kam es zum Unfall, bei dem niemand verletzt wurde.

Salem

Nach Unfall davongefahren

Rund 3.000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, an einem VW angerichtet, der auf einem Parkplatz in der Bodenseestraße abgestellt war. Nach dem Zusammenstoß linksseitig an der Front des Caddys fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Beamten des Polizeipostens Salem ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nehmen sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter Tel. 07553/8296-0 entgegen.

Salem

Mann steigt über geöffnetes Fenster in Wohnung ein

Nach einem Vorfall am Dienstagvormittag in der Bodenseestraße in Mimmenhausen ermittelt die Polizei gegen einen 63-Jährigen. Der Mann klingelte zunächst an einem Wohnhaus und stieg kurz darauf über ein geöffnetes Badfenster in die Erdgeschosswohnung ein. Die Bewohner konnten den Mann im Bad feststellen und zur Rede stellen. Gestohlen wurde nichts. Den 63-Jährigen erwarten entsprechende Anzeigen.

Deggenhausertal

Zu schnell in Kurve gefahren - Unfall

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen bei Allerheiligen gewesen sein. Ein 61 Jahre alter Audi-Fahrer war in Richtung Markdorf unterwegs, als er in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte mit einem Holzzaun, mehreren Verkehrszeichen und einem Verkehrsspiegel, bis er im Grünstreifen zum Stehen kam. Von den drei Insassen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Am Audi entstand rund 15.000 Euro Sachschaden, er war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

