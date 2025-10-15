PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Körperliche Auseinandersetzung in Regionalbahn

Offenburg (ots)

Am 14.10. wurde die Bundespolizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Regionalbahn am Bahnhof Offenburg gerufen. Auf dem Bahnsteig 7 konnte der 33-Jährige durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden. Im weiteren Verlauf widersetzte er sich den polizeilichen Maßnahmen, sodass dem kirgisischen Staatsangehörigen Handfesseln angelegt werden mussten. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
