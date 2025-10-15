Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Körperliche Auseinandersetzung in Regionalbahn
Offenburg (ots)
Am 14.10. wurde die Bundespolizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Regionalbahn am Bahnhof Offenburg gerufen. Auf dem Bahnsteig 7 konnte der 33-Jährige durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden. Im weiteren Verlauf widersetzte er sich den polizeilichen Maßnahmen, sodass dem kirgisischen Staatsangehörigen Handfesseln angelegt werden mussten. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.
