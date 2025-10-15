Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Ausweismissbrauch sowie Haftbefehl aufgedeckt

Altenheim (ots)

Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Altenheim wurde am 14.10. ein rumänischer Staatsangehöriger festgenommen. Der 34-Jährige wies sich mit einem Foto seiner rumänischen Identitätskarte aus. Beim Vergleich der abgebildeten Person mit dem Mann stellte sich jedoch heraus, dass es sich um eine andere Person handelte. Nach Feststellung seiner Identität wurde zudem bekannt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vorlag. Durch das Bezahlen der geforderten Geldstrafe entging er einer 15-tägigen Haftstrafe. Ihn erwartet jedoch eine Anzeige wegen Missbrauchs von Ausweispapieren.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell