PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchte unerlaubte Einreise mit dem Fernzug: 40-Jähriger hat falsches Dokument dabei

Kehl (ots)

Am Samstagabend (11.10.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Fernverkehrszug beim Sonderhalt in Kehl. Ein 40-jähriger russischer Staatsangehöriger wies sich dabei mit seinem russischen Reisepass und einer abgelaufenen französischen Asylbescheinigung aus. Wegen Verdachts der versuchten unerlaubten Einreise begleitete er die Beamten zur Dienststelle. Bei der Durchsuchung fand man eine totalgefälschte belgische Identitätskarte bei ihm. Das falsche Dokument wurde sichergestellt und er wurde wegen versuchter unerlaubter Einreise sowie Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen beanzeigt und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 10:02

    BPOLI-OG: Grenzkontrollen in Wintersdorf: Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt

    Wintersdorf (ots) - Am Samstagmittag (11.10.25) kontrollierte die Bundespolizei am Grenzübergang Wintersdorf ein Fahrzeug mit deutscher Zulassung. Der 45-jährige Fahrer wies sich mit seinem deutschen Personalausweis aus. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs wurden ein als Taschenlampe getarntes Elektroimpulsgerät, ein Einhandmesser sowie ein Butterflymesser ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:51

    BPOLI-OG: Mit offenem Haftbefehl und Haschisch unterwegs

    Offenburg (ots) - Am Freitagabend (10.10.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen 32-Jährigen. Der algerische Staatsangehörige war zuvor aus Frankreich eingereist und wies sich mit einer deutschen Aufenthaltsgestattung aus. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Einreiseverweigerung der italienischen Behörden sowie einen Haftbefehl. Der Mann wurde wegen gewerbsmäßigem Handel mit ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 13:24

    BPOLI-OG: Lebensgefährliche Mutprobe: Bundespolizei warnt vor illegalem "Zug-Surfen"

    Renchen/Bühl(Baden) (ots) - Gestern Abend (09.10.2025) gegen 18:15 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei Personen, die verbotenerweise auf sogenannten Puffern (Verbindungselemente) eines Regionalzuges mitgefahren sind und verständigte umgehend die Polizei. Durch eine Streife des Polizeireviers Bühl konnten beim Halt des Zuges im Bahnhof Bühl/Baden zwei Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren