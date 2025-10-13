Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit offenem Haftbefehl und Haschisch unterwegs

Offenburg (ots)

Am Freitagabend (10.10.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen 32-Jährigen. Der algerische Staatsangehörige war zuvor aus Frankreich eingereist und wies sich mit einer deutschen Aufenthaltsgestattung aus. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Einreiseverweigerung der italienischen Behörden sowie einen Haftbefehl. Der Mann wurde wegen gewerbsmäßigem Handel mit Cannabis und anderen gesucht, weil er der Hauptverhandlung ferngeblieben war. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine französische Fahrpreisnacherhebung sowie Haschisch. Das Haschisch wurde sichergestellt und er wurde einem Richter am Amtsgericht vorgeführt, welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell