Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Kontrolle am Bahnhof Offenburg: Haftbefehl und verbotene Messer festgestellt

Offenburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (09.10.) wurde ein 41-jähriger deutscher Staatsangehöriger am Bahnhof Offenburg von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Kontrolle wurden ein Einhandmesser und ein Kartenmesser gefunden. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Betrugs vorlag. Durch die Zahlung der geforderten Geldstrafe konnte eine 19-tägige Haftstrafe abgewendet werden. Gegen den Mann wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

