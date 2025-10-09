PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Ermittlungen wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern/ Durchsuchungsmaßnahmen der Bundespolizei

Kehl (ots)

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Offenburg hat die Bundespolizeiinspektion Offenburg gestern (8.10.2025) ein Wohn- und zwei Gewerbeobjekte in Kehl durchsucht.

Die Durchsuchungsmaßnahmen wurden im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Offenburg sowie der Bundespolizeiinspektion Offenburg wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern durchgeführt und diente dem Auffinden von Beweismitteln.

Demnach steht ein Mann in Verdacht, eine türkische Familie gegen Bezahlung in das Bundesgebiet eingeschleust zu haben.

Bei den morgendlichen Durchsuchungsmaßnahmen wurden mehrere Mobilfunktelefone sowie mehrere Pässe aufgefunden und sichergestellt.

Weiter befanden sich im Wohnobjekt neben dem Verdächtigen zwei weitere türkische Staatsangehörige, die nicht über einen erforderlichen Aufenthaltstitel verfügten.

Eine Person wurde bereits gestern Nachmittag nach Frankreich zurückgeschoben, die zweite befindet sich derzeit noch im Gewahrsam der Bundespolizei und auch bei ihr sind aufenthaltsbeendende Maßnahmen geplant.

Die Auswertung des Beweismaterials und die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

