Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Reisebus: 25 Tage Ersatzfreiheitsstrafe wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

Kehl (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (08.10.25) kontrollierte die Bundespolizei in Kehl einen aus Frankreich kommenden Reisebus. Ein 68-jähriger deutscher Staatsangehöriger wies sich dabei mit seinem Personalausweis aus. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Da der Mann die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun 25 Tage Ersatzfreiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.

