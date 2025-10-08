PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchte unerlaubte Einreise: 33-Jähriger führt totalgefälschte Dokumente mit sich

Kehl (ots)

Am Dienstagabend (07.10.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 33-Jährigen in der SWEG. Der Mann konnte sich lediglich mit seinem algerischen Reisepass ausweisen, weitere für die Einreise und den Aufenthalt erforderlichen Dokumente konnte er nicht vorweisen. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass die Person bereits 2019 von Frankreich nach Algerien abgeschoben wurde. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zwei totalgefälschte italienische Identitätskarten, welche sichergestellt wurden. Dem algerischen Staatsangehörigen wurde die Einreise verweigert und er wurde mit einer Anzeige wegen Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen nach Frankreich zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

