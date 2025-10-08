Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festgenommener führt nicht zugelassenen E-Roller und Betäubungsmittel mit sich

Offenburg (ots)

Am Dienstagabend (07.10.25) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen 23-Jährigen. Dieser wies sich mit einem Foto seines syrischen Reisepasses aus. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Körperverletzung. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde sein syrischer Reisepass sowie Kokain und Cannabisharz aufgefunden. Für den mitgeführten E-Scooter konnte er keinen Eigentumsnachweis erbringen, zudem wurde die Seriennummer entfernt und das Kennzeichen war nicht im System registriert. Der E-Roller und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er mit Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Hehlerei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er 25 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen muss.

