Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Fernzug aus Frankreich: Mann muss 7 Monate ins Gefängnis

Kehl (ots)

Am Dienstagmittag (07.10.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei beim Sonderhalt in Kehl einen ICE. Ein 41-jähriger ungarischer Staatsangehöriger wies sich dabei mit seiner ungarischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Diebstahls. Demnach wurde der Mann zu 10 Monaten Haft verurteilt. Abzüglich der Zeit die der Mann in Untersuchungshaft saß, muss er noch etwas mehr als 7 Monate Haft verbüßen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell