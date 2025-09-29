Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Einbrecher hinterlassen hohen Sachschaden

Pforzheim (ots)

Unbekannte sind zwischen Samstag und Sonntag in das Gebäude einer Bäckerei eingedrungen und haben hierbei sowohl dort als auch am Mauerwerk eines Supermarkts einen Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich hinterlassen.

Nach derzeitigem Sachstand drangen die Täter, zwischen 21:00 Uhr und 05:40 Uhr, über eine zuvor aufgebrochene Tür ins Innere der in der Karl-Kirchner-Straße gelegenen Bäckerei ein und durchwühlten den Verkaufsraum. Weiterhin wirkten die Einbrecher mittels massiver Gewalt auf das angrenzende Mauerwerk ein und brachen ein Fenster des dortigen Lebensmittelmarktes auf. Augenscheinlich wurde im Markt jedoch nichts entwendet. Ob die Täter mit Diebesgut aus der Bäckerei flüchten konnten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

