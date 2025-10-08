Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter aufgrund Passenger Name Record-Daten (PNR-Daten) fest: 52-Jähriger kann Haftstrafe abwenden

Rheinfelden (ots)

Am späten Dienstagabend (07.10.25) nahm die Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen ukrainischen Staatsangehörigen auf Grundlage von PNR-Daten fest. Im Rahmen der Einreisekontrolle eines Fluges aus Alicante stellten die Bundespolizisten den 52-Jährigen fest.

Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen Betrugs vor. Er wurde zu 150 Tagen Haft verurteilt. Zudem war der Mann zur Vermögensabschöpfung und Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Der 52-Jährige konnte die Geldstrafe sowie den in der Vermögensabschöpfung geforderten Pfändungsbetrag bezahlen und entging damit einer 150-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte er seine Reise fortsetzen.

Hintergrund:

Bereits seit 2017 sind Fluggesellschaften gesetzlich verpflichtet, für alle grenzüberschreitenden kommerziellen Flüge Daten ihrer Reisegäste an das Bundeskriminalamt zu übermitteln. Dabei geht es hauptsächlich um sogenannte PNR-Daten (Passenger Name Records), die bei der Buchung einer Reise anfallen (u.a. Namen des Reisenden oder Abflugdatum). Mehrere Partnerbehörden überprüfen diese Daten zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und Verfolgung terroristischer Straftaten sowie schwerer Kriminalität. Bei erkannten Fahndungstreffern werden die Daten an die Bundespolizei für weitere Maßnahmen übermittelt (z.B. Einreiseverweigerungen oder Festnahmen).

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell