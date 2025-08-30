PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruchsdiebstahl +++

Limburg (ots)

Einbruchsdiebstahl

Weilburg, Auf der Platte

Freitag, 29.08.2025, 20:30 Uhr bis Samstag, 30.08.2025, 08:15 Uhr

Bei einem Einbruchsdiebstahl wurden Wertgegenstände entwendet.

Im Zeitraum von Freitag, 29.08.2025, 20:30 Uhr bis Samstag, 30.08.2025, 08:15 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Firma in der Straße Auf der Platte in Weilburg ein. Sie verschafften sich Zugang zum Gebäude, indem ein Oberlicht aufgehebelt wurde. Die Täter durchsuchten die Liegenschaft, bevor sie sich unerkannt vom Tatort entfernten. Es wurden Wertgegenstände und Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 10.000 EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

