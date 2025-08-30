PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruchsdiebstahl +++

Limburg (ots)

Einbruchsdiebstahl

Weilburg, Auf der Platte

Freitag, 29.08.2025, 20:30 Uhr bis Samstag, 30.08.2025, 08:15 Uhr

Bei einem Einbruchsdiebstahl wurden Wertgegenstände entwendet.

Im Zeitraum von Freitag, 29.08.2025, 20:30 Uhr bis Samstag, 30.08.2025, 08:15 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Firma in der Straße Auf der Platte in Weilburg ein. Sie verschafften sich Zugang zum Gebäude, indem ein Oberlicht aufgehebelt wurde. Die Täter durchsuchten die Liegenschaft, bevor sie sich unerkannt vom Tatort entfernten. Es wurden Wertgegenstände und Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 10.000 EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Thomas, PHK
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06431) 9140-0
E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

