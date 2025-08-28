POL-LM: +++ Videoschutzanlage entlarvt Drogenhändler +++ In Gaststätte eingebrochen +++ Jugendliche verprügelt +++ Getunter Scooter führt zu Strafanzeigen +++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Limburg

1. Videoschutzanlage entlarvt Drogenhändler, Limburg, Bahnhofsplatz, Mittwoch, 27.08.2025, 12:25 Uhr

(wie) In Limburg konnte die Polizei dank der Videoschutzanlage einen Drogenhändler überführen und festnehmen. Den Beamten war eine verdächtige Person auf dem Bahnhofsplatz aufgefallen, weshalb sie den Mann näher mit der Videoschutzanlage in Augenschein nahmen. Hierbei konnte beobachtet und aufgezeichnet werden, wie der 30-Jährige Haschisch an Minderjährige abgab. Bei Kontrollen der Jugendlichen stellten Beamte später die Betäubungsmittel sicher. Den Dealer nahmen die Polizisten für ihre Maßnahmen vorläufig fest. Er wird sich nun wegen der Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige verantworten müssen.

2. In Gaststätte eingebrochen,

Löhnberg-Niedershausen, Obershäuser Straße, Sonntag, 24.08.2025, 21:30 Uhr bis Dienstag, 26.08.2025, 17:00 Uhr

(wie) Zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag ist in Niedershausen in eine Gaststätte eingebrochen worden. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu dem Gebäude in der Obershäuser Straße. Im Inneren wurden dann die Geldspielautomaten mit einem Werkzeug aufgebrochen und das darin enthaltene Bargeld entwendet. Anschließend verschwanden die Einbrecher mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

3. Jugendliche verprügelt,

Runkel-Arfurt, Auf der Schlicht, Mittwoch, 27.08.2025, 15:30 Uhr

(wie) In Arfurt sind am Mittwochnachmittag zwei Jugendliche von einem Unbekannten verprügelt und verletzt worden. Die Jugendlichen waren gegen 15:30 Uhr mit ihren Fahrrädern auf dem Parkplatz eines Sportplatzgeländes an der Straße "Auf der Schlicht" unterwegs. Hierbei wurden sie unvermittelt von einem unbekannten weiteren Jugendlichen verbal attackiert. Anschließend schlug der Angreifer mehrfach mit der Faust zu. Einer der Geschädigten fiel hierdurch sogar von seinem Fahrrad. Anschließend flüchtete der Täter. Die beiden Radfahrer wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

4. Getunter Scooter führt zu Strafanzeigen, Limburg, Blumenröder Straße Mittwoch, 27.08.2025, 07:15 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen hat ein getunter E-Scooter in Limburg zu mehreren Strafanzeigen geführt. Ein 17-Jähriger befuhr gegen 07:15 Uhr die Blumenröder Straße mit seinem E-Scooter. Hierbei wurde er vom Ordnungsamt Limburg mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h gemessen, obwohl bei diesen Gefährten nur maximal 20 km/h erlaubt sind. Daher wurde der Jugendliche angehalten und kontrolliert. Auf Vorhalt seiner gefahrenen Geschwindigkeit gab der Junge stolz an, dass der Scooter sogar 50 fahren würde. Dies war zwar erstaunlich, beeindruckte die Beamten aber nicht. Eine hinzugerufene Streife der Polizei untersagte die Weiterfahrt und ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Erlöschens der Betriebserlaubnis.

