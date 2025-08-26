PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruch in Pfadfinderheim +++ Bei Schlägerei mit Messer gedroht +++ Rollerfahrer macht fast alles falsch +++

1. Einbruch in Pfadfinderheim,

Weilburg-Odersbach, Am Steinbühl, Samstag, 26.07.2025 bis Montag, 25.08.2025

(wie) In den letzten Wochen sind Unbekannte in ein Pfadfinderheim in Odersbach eingebrochen. Der oder die Täter begaben sich in einem unbeobachteten Monet auf das Grundstück "Am Steinbühl". Am Gebäude hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in das Innere. Darin durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Entwendet wurde aber offenbar nichts. Anschließend verschwanden die Einbrecher wieder. Es entstand Sachschaden an dem Fensterrahmen. Hinweise zu dem Einbruch werden von den Ermittlern der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

2. Bei Schlägerei mit Messer gedroht,

Hadamar, Mainzer Landstraße, Montag, 25.08.2025, 19:00 Uhr

(wie) Am Montagabend ist bei einer Schlägerei in Hadamar mit einem Messer gedroht worden. Zwei Gewerbetreibende waren in einem Restaurant in der Mainzer Landstraße in Streit geraten. Dies entwickelte sich schnell zu einer handfesten Auseinandersetzung. Die Männer sollen aufeinander eingeschlagen und sich bedroht haben. Hierbei sollen auch andere Personen eingegriffen und einen 36-Jährigen geschlagen haben. Zudem soll ein BMW beschädigt worden sein. Im Zuge der Auseinandersetzung habe ein ebenfalls 36-Jähriger den anderen mit einem Messer bedroht. Die Polizei nahm Strafanzeigen auf und sprach den Streithähnen ins Gewissen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

3. Rollerfahrer macht fast alles falsch, Hadamar, Oberweyerer Straße, Montag, 25.08.2025, 15:00 Uhr

(wie) In Hadamar hat ein Rollerfahrer am Montagnachmittag fast alles falsch gemacht. Der 44-Jährige fiel einer Streife in der Oberweyerer Straße auf. Die Beamten stoppten das Zweirad und führten eine Kontrolle durch. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer bis auf das Beachten der Anhaltesignale so ziemlich alles falsch gemacht hatte, was möglich war. Der 44-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Roller fuhr schneller als bauartbedingt erlaubt. Daher galt auch die Versicherung nicht mehr für das Kleinkraftrad. Zudem stand der Mann unter dem Einfluss von mehreren Betäubungsmitteln. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrer für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. Nach Abschluss der Polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun im Strafverfahren verantworten.

